جائزة الشارقة لنقد الشعر في ندوة أدبية مصرية

أعلن بيت الشعر في مدينة الأقصر التاريخية، في صعيد مصر، استئناف نشاطه الشعري والثقافي مجددا، بعد توقف دام نحو 100 يوم، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد. وقال مدير البيت، الشاعر حسين القباحي، إن البيت سيفتح أبوابه للزوار اعتبارا من الأربعاء المقبل، حيث ستقام ندوة أدبية تعريفية بجائزة الشارقة لنقد الشعر، وأمسية شعرية لعدد من الشعراء المصريين، بحسب "الألمانية". ولفت القباحي بأن عودة أنشطة بيت الشعر في الأقصر، ستتم وسط إجراءات وتدابير مشددة، وذلك طبقا للإجراءات التي أعلنتها السلطات المصرية بشأن عودة الأنشطة الثقافية في البلاد. وفي سياق متصل، أصدر بيت الشعر في العاصمة السودانية، الخرطوم، هذا الأسبوع، عددا جديدا من إصداره "الوجود المغاير" الثقافية.

وجاء في صفحات العدد الجديد تقرير عن صالون الخرطوم الثقافي "نبض الشعر في النيلين"، ومقال "في تذكر العلامة عبدالله الطيب"، وتحقيق حول مسيرة "محمد الأمين جوب .. أيقونة السنغال الأدبية"، ومقال "سيمولوجيا الحداثة في ديوان سفر التوصل، للشاعر محمود حسن" بقلم حاتم عبدالهادي السيد، ومقابلة أجراها رئيس تحرير "الوجود المغاير" الشاعر عماد محمد بابكر، مع مدير بيت الشعر في الخرطوم، الدكتور الصديق عمر الصديق، حول جائزة الشارقة لنقد الشعر، ومردودها على الحركة الشعرية والنقدية العربية، وقصائد للشعاعرين عبدالقادر المكي المجذوب، وعبدالعزيز موسى بابكر، وجولة حول أنشطة بيوت الشعر في العالم العربي.

يذكر أن بيتي الشعر في الأقصر والخرطوم، أقامتهما دائرة الثقافة في إمارة الشارقة، وتقام فعاليتهما برعاية الشيخ سلطان القاسمى، عضو المجلس الأعلى، وحاكم إمارة الشارقة في الإمارات.