الصحافة السعودية تودع فهد العبدالكريم

فهد العبدالكريم

نعى الوسط الإعلامي السعودي، فهد العبدالكريم رئيس تحرير جريدة الرياض، الذي وافته المنية أمس، بعد صراع طويل مع المرض.

وقال ماجد القصبي وزير الإعلام المكلف عبر تغريدة على "تويتر"، إن فهد العبدالكريم أحد الذين خدموا مهنة الصحافة بتفان وإخلاص، وتركوا بصمة واضحة خلال مسيرتهم الإعلامية، داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه وقراءه ومحبيه الصبر والسلوان.

ويمتلك فهد العبدالكريم خبرة عريضة في الصحافة استمرت لأعوام طويلة، بدأها محررا متعاونا في مجلة اليمامة، ثم سكرتيرا للتحرير فمديرا لتحريرها، وفي نيسان (أبريل) 2014 تم تكليفه بالإشراف على تحرير المجلة.

وتولى الراحل رئاسة تحرير صحيفة الرياض في 20 تموز (يوليو) 2017، حيث قدم عديدا من النجاحات خلال رحلته الصحافية. وخلال فترة رئاسته للصحيفة قام برحلات علاجية للولايات المتحدة الأمريكية لإجراء عدد من الفحوص الطبية اللازمة.

وفي زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في شباط (فبراير) 2019 إلى الصين، التي رافقه فيها عدد من الإعلاميين، أصيب العبدالكريم بوعكة صحية، أدخل على أثرها أحد مستشفيات بكين، وزاره في حينها ولي العهد للاطمئنان عليه موجها بنقله عبر طائرة الإخلاء الطبي إلى الرياض لاستكمال العلاج اللازم.

وعرف فهد العبدالكريم، بسيرته المهنية الحافلة وتميزه وعطائه، وسمعته الطيبة، وبشاشته.