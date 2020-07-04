السوق السعودية تتجاهل ارتفاع المكررات وتصعد 1 % في أسبوع .. تفاؤل تجاه أداء الشركات

ارتفعت الأسهم السعودية 1 في المائة في تداولات الأسبوع الماضي ما يعادل 79 نقطة لتغلق عند 7312 نقطة، بينما مؤشر "إم تي 30" الذي يقيس أداء الشركات القيادية ارتفع ثماني نقاط 0.8 في المائة ليغلق عند 1011 نقطة.

ومن المتوقع أن تحافظ السوق على استقرارها خاصة بعد الأمر السامي بتمديد المبادرات الحكومية لدعم القطاع الخاص في مواجهة تداعيات آثار كورونا، ما يخفف الأعباء المالية عن القطاع الخاص، ويساعد على تمكينه من إدارة التدفقات النقدية.

وواصلت السوق الحفاظ على المسار الجانبي رغم ارتفاع المكررات والعوامل الأساسية غير المشجعة، وانتهاء الربع الثاني والترقب لنتائج الشركات التي من المتوقع أن تحقق فيها تراجعات، الأمر الذي يزيد من مكررات الربحية لمستويات أعلى، إلا أن ذلك لم يضغط على السوق، ما يظهر حالة من التفاؤل تجاه أداء الشركات.

وتلك الحالة قد لا تستمر في حالة ظهور معطيات سلبية، حيث ستكون ردة فعل السوق أكثر حدة نتيجة لارتفاع الأسعار. وستواجه السوق مقاومة عند مستويات 7330 نقطة بينما الدعم عند 7240 نقطة.



الأداء العام للسوق



افتتح المؤشر العام الأسبوع عند 7232 نقطة، حيث حقق أدنى نقطة عند 7213 نقطة فاقدا 0.25 في المائة، بينما أعلى نقطة عند 7328 نقطة رابحا 1.33 في المائة، وفي نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 7312 نقطة رابحا 79 نقطة 1.1 في المائة. وارتفعت قيم التداول 5 في المائة بنحو 1.2 مليار ريال لتصل إلى 24.5 مليار ريال، بينما الأسهم المتداولة ارتفعت 6 في المائة بنحو 78 مليون سهم متداول، لتصل إلى 1.3 مليار سهم متداول، بينما الصفقات ارتفعت 3 في المائة بنحو 32 ألف صفقة لتصل إلى 1.2 مليون صفقة.



أداء القطاعات



تراجعت أربعة قطاعات مقابل ارتفاع البقية، حيث تصدر المرتفعة "الرعاية الصحية" 7.5 في المائة، يليه "التطبيقات وخدمات التقنية" 5 في المائة، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" 4 في المائة. وتصدر المتراجعة "الإعلام والترفيه" 2.7 في المائة، يليه "تجزئة الأغذية" 1.7 في المائة، وحل ثالثا "المرافق العامة" 0.9 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" 24 في المائة بنحو 5.8 مليار ريال، يليه "المصارف" 17 في المائة بنحو 4.3 مليار ريال، وحل ثالثا "التأمين" 11 في المائة بنحو 2.6 مليار ريال.



أداء الأسهم



تصدر المرتفعة "زجاج" 16 في المائة ليغلق عند 16.80 ريال، يليه "سليمان الحبيب" 13 في المائة ليغلق عند 82.50 ريال، وحل ثالثا "سامبا" 12.5 في المائة ليغلق عند 26.95 ريال.

وتصدر المتراجعة "الأسماك" 15 في المائة ليغلق عند 19.42 ريال، يليه "عطاء" 6.5 في المائة ليغلق عند 37.50 ريال، وحل ثالثا "العربي" 5.9 في المائة ليغلق عند 18.82 ريال.

وكان الأعلى تداولا "الراجحي" بقيمة 1.5 مليار ريال، يليه "أرامكو" بقيمة 1.4 مليار ريال، وحل ثالثا "الإنماء" بقيمة 792 مليون ريال.



وحدة التقارير الاقتصادية