"فيات كرايسلر" تلتزم بشروط اندماجها مع "بي.إس.إيه" بعد تقرير بشأن خفض التوزيعات

قالت فيات كرايسلر إن شروط اندماجها مع بي.إس.إيه الفرنسية لم تتغير بعد أن ذكرت صحيفة إيطالية أنها تتطلع لفصل أصول لخفض توزيعات نقدية مزمعة لمساهميها بقيمة 5.5 مليار يورو (6.2 مليار دولار).

وقالت فيات اليوم إنها ملتزمة بالصفقة التي أبرمتها مع بي.إس.إيه في ديسمبر قبل أن تعصف أزمة كورونا بالطلب على السيارات، وفقا لـ"رويترز".

وقال متحدث باسم شركة صناعة السيارات الإيطالية الأمريكية "هيكل وشروط الاندماج متفق عليهما ويظلان دون تغيير".

وتعتزم فيات كرايسلر وبي.إس.إيه استكمال الاندماج بحلول الربع الأول من العام القادم. وامتنعت بي.إس.إيه عن التعقيب.

وقالت صحيفة إل سول 24 أور الإيطالية اليومية إن فيات قد تحافظ على السيولة عبر خفض التوزيعات الخاصة، ربما من خلال تقديم أصول للمساهمين كتعويض.

وذكرت إل سول أن المحادثات في مرحلة مبكرة جدا وأنه لم يتم اتخاذ قرار، مضيفة أن ذلك يهدف إلى الإبقاء على قيمة التوزيعات الخاصة البالغة 5.5 مليار يورو لكن مع تحويل "طبيعتها" من نقد إلى أصول. ووافقت فيات كرايسلر للتو على قرض مدعوم من الحكومة بقيمة 6.3 مليار دولار لمساعدة وحدتها الإيطالية وقطاع السيارات في البلاد بالكامل على تجاوز الأزمة.