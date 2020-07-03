نمو مبيعات "نيسان" في الصين 4.5% خلال يونيو

قالت شركة صناعة السيارات اليابانية نيسان موتور اليوم إن مبيعاتها في الصين نمت 4.5 في المائة في يونيو مقارنة مع نفس الشهر قبل عام إلى 136 ألفا و929 سيارة، إذ تتعافى أكبر سوق في العالم للسيارات من فيروس كورونا ببطء، وفقا لـ"رويترز".

وسوق السيارات الصينية، الأكبر في العالم، إحدى محاور تركيز نيسان في الوقت الذي تكابد فيه الشركة المتعثرة لإصلاح مشكلات ناجمة عن مسعى قوي للتوسع قاده رئيسها المعزول كارلوس غصن.