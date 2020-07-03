أنت هنا
- الرئيسية
- رسومات بيانية وإنفوجرافيك
- أعراض طويلة الأمد يعاني منها بعض الذين أصيبوا بكورونا بدرجات خفيفة
رسومات بيانية وإنفوجرافيك
- من الحيوان إلى الإنسان.. هكذا انتشر فيروس كورونا المستجد
- ما الذي يعنيه تجميد التمويل الأمريكي لمنظمة الصحة العالمية؟
- إحصائيات فيروس كورونا في العالم
- هل من الممكن تطبيق الحجر الذاتي بسهولة في هذه الدول أم لا؟؟
- تمديد عدد من المبادرات الحكومية لتخفيف آثار الجائحة على الاقتصاد والقطاع الخاص
- أثرى 10 أشخاص في العالم.. مؤسس أمازون يتصدر بـ 150 مليار دولار
- 3 مواد أبرزها "المبيّض" تقضي على فيروس كورونا في دقيقة
- تمديد دعم السعوديين في القطاع الخاص سيشمل 70% من العاملين في المنشآت الأكثر تضررا و 50 % في المنشآت الأقل تضررا
- عقار "رمديسيفير" يحقق نتائج أولية واعدة في رحلة البحث عن علاج لفيروس كورونا
- الأمريكيين الأفارقة أكثر عُرضة للوفاة بكورونا
أضف تعليق