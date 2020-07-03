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أحداث في صور

الرئيس الأمريكي يلوح بمضرب بيسبول خشبي أثناء حضوره معرض «روح أمريكا» في البيت الأبيض

«رويترز »

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، يلوح بمضرب بيسبول خشبي أثناء حضوره معرض «روح أمريكا » في البيت الأبيض أمس.

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