القضاء الأمريكي يأمر بمصادرة 4 ناقلات نفطية إيرانية متجهة إلى فنزويلا

أرباح الشحنات تدعم مجموعة كاملة من الأنشطة الشائنة، منها نشر أسلحة الدمار الشامل.



أصدر القضاء الأمريكي أمس، أمرا بمصادرة شحنات أربع ناقلات إيرانية تنقل النفط إلى فنزويلا لحساب الحرس الثوري الإيراني، الذي تعده واشنطن منظمة إرهابية.

وكانت وزارة العدل الأمريكية تقدمت بدعوى أمام محكمة فيدرالية في واشنطن وبطلب لمصادرة حمولات السفن "بيلا"، و"بيرنغ" و"باندي" و"لونا" المتجهة حاليا إلى فنزويلا. وتؤكد الدعوى نقلا عن "مصدر سري" أن النفط يتم نقله لحساب الحرس الثوري الإيراني.

ووفقا لـ"الفرنسية"، تشير الدعوى إلى رجل الأعمال محمود مدني بور، المرتبط بالحرس الثوري، وتتهمه بتنظيم عملية شحن النفط إلى فنزويلا عبر شركات خارجية وعمليات نقل للحمولة بين السفن للالتفاف على العقوبات الدولية المفروضة على النظام.

وجاء في بيان لوزارة العدل الأمريكية، أن "أرباح المبيعات النفطية تذهب إلى تمويل أنشطة الحرس الثوري الشنيعة، خاصة انتشار أسلحة الدمار الشامل ووسائل نقلها، ودعم الإرهاب وجملة من الانتهاكات لحقوق الإنسان في البلاد وخارجها". ولم يحدد القضاء الأمريكي الآلية التي تنوي من خلالها واشنطن مصادرة الشحنات.

وتقول الدعوى إن رجل الأعمال الإيراني محمود مدني بور، ساعد على الترتيب للشحنات بتغيير الوثائق الخاصة بالناقلات لتفادي العقوبات الأمريكية، وإنه منذ أيلول (سبتمبر) 2018 وفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني ينقل النفط عبر شبكة شحن خاضعة للعقوبات تشمل عشرات من مديري السفن والناقلات والوسطاء.

وتشير الدعوى إلى أن أرباح الشحنات تدعم "مجموعة كاملة من الأنشطة الشائنة، منها نشر أسلحة الدمار الشامل ودعم الإرهاب ومجموعة أخرى من انتهاكات حقوق الإنسان في الداخل والخارج".

وتوضح أن الناقلات، التي تحمل البنزين الإيراني تعمد إلى نقله من سفينة إلى أخرى لتفادي العقوبات، مضيفة أن ناقلة باندي - على سبيل المثال - قامت بعملية نقل من هذا القبيل في ميناء خالد في الإمارات لتحميل البنزين الإيراني خلسة.