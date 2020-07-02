تراجع مبيعات فورد في أمريكا بنسبة 33.3 في المائة خلال الربع الثاني

أعلنت شركة فورد موتور الأمريكية لصناعة السيارات اليوم الخميس تراجع مبيعاتها في السوق الأمريكية خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 3ر33 في المئة سنويا بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

وذكرت الشركة أن مبيعات التجزئة لديها تراجعت بنسبة 3ر14 في المئة فقط.

بلغت مبيعات فورد في الولايات المتحدة خلال الربع الثاني 433869 سيارة مقابل 650336 سيارة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وتراجعت مبيعات الشركة من سيارات الركوب بنسبة 5ر59 في المئة خلال الربع الثاني من العام الحالي إلى 44650 سيارة، مقابل 110195 سيارة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، في حين تراجعت مبيعاتها من الشاحنات بنسبة 6ر26 في المئة إلى 237891 سيارة وتراجعت مبيعاتها من فئة السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي (إس.يو.في) بنسبة 9ر29 في المئة إلى 151328 سيارة.

في الوقت نفسه، أعلنت شركة جنرال موتورز أكبر منتج سيارات في الولايات المتحدة اليوم تراجع مبيعاتها خلال الربع الثاني من العام الحالي في السوق الأمريكية بنسبة 34 في المئة سنويا إلى 492489 سيارة.

كما تراجعت مبيعات شركة نيسان جروب اليابانية في الولايات المتحدة بنسبة 5ر49 في المئة إلى 177328 سيارة خلال الربع الثاني من العام الحالي.

وأعلنت فولكس فاجن أوف أمريكا تراجع مبيعاتها في السوق الأمريكية خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 29 في المئة سنويا، إلى 69933 سيارة، مقابل 89736 ألف سيارة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.