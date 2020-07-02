الجائحة تدفع المستثمرين نحو زوايا السوق المعتمة

مارة يعبرون أمام مقر شركة بلاكستون التي تسلط أسهمها الضوء على وجهة النظر المتغيرة للمستثمرين بشأن مستقبل رأس المال الخاص.

بعض الاتجاهات قوية للغاية لدرجة أنه حتى الركود العالمي الناجم عن الجائحة لا يفعل شيئا يذكر لتغيير مسارها. من المرجح أن يتسارع التحول الهائل لأموال المستثمرين من الأسواق العامة السائدة إلى الزوايا الأكثر عتمة في النظام المالي خلال العقد المقبل.

"رأس المال الخاص" هو رمز مختصر من الناحية العملية لأي أصل لا يتم تداوله بشكل عام مثل الأسهم والسندات. وهي أصول تراوح من الأسهم الخاصة والعقارات السائدة الآن إلى مجالات أكثر تخصصا، لكنها سريعة النمو، بما في ذلك البنية التحتية و"الائتمان الخاص" – وهي قروض مصممة حسب الطلب بين المقترضين من الشركات وصناديق الاستثمار.

كان العقد الماضي ودودا بشكل استثنائي مع رأس المال الخاص، حيث يسعى المستثمرون المؤسسيون مثل الأوقاف وصناديق المعاشات بشكل مستميت إلى البحث عن بدائل للتعويض عن عائدات السندات المتهاوية وتلاشي آفاق الأسهم، على أمل كسب "علاوة على عدم السيولة" مقابل تحمل مخاطر إضافية من الأصول التي يصعب بيعها. كان الثبات الخادع إلى حد ما للعائدات - نتيجة للتقييمات الفصلية الأكثر سلاسة بدلا من التقلبات اليومية في الأسواق العامة - عامل جذب إضافي.

وبالنظر إلى النمو الوافر، توقع كثير من المراقبين أن تتأذى صناعة رأس المال الخاص بشدة في حالة الركود. فقبل كل شيء، تاريخ التمويل مليء بأمثلة على استراتيجيات الاستثمار النشطة للغاية التي تتفكك حين تأتي ساعة الحساب المحتومة. بدت الأسواق الخاصة الفوارة لفترة طويلة وكأنها مرشح رئيس آخر. لكن ربما تكون هذه مجرد نهاية لبداية حقبة جديدة من رأس المال الخاص، وليست بداية النهاية.

الهزة الاقتصادية التي أحدثها الوباء وحالات الإفلاس الآخذة في الظهور الآن ستؤذي بلا شك كثيرا من صناديق رأس المال الخاص. تتدافع شركات الأسهم الخاصة لإنقاذ كثير من الاستثمارات، التي تم تحميلها في كثير من الأحيان بأعباء ديون ضخمة خلال عملية السعي إلى تحسين العائدات. غالبا ما يتم تقديم هذه القروض من قبل صناديق الديون الخاصة التي تديرها مجموعات أسهم خاصة أخرى، في نظام بيئي متشابك ومترابط. كذلك ستتأثر مساحات واسعة من عالم العقارات والبنية التحتية بالتحولات الهيكلية التي تبدو حتمية في أعقاب الوباء، مثل تحول مزيد من الناس إلى العمل من منازلهم أو الاستخدام الأقل للطيران.

هناك أيضا دليل على أن صناديق رأس المال الخاص تحقق فيما يبدو عوائد أفضل لمديريها وليس مستثمريها، وأنها تجعل الشركات التي يتولون مسؤوليتها أقل مرونة أمام الصدمات. ينطبق هذا بشكل خاص على حالة الأسهم الخاصة التي تمثل حصة الأسد في صناعة رأس المال الخاص الأوسع.

لودوفيك فاليبو، أستاذ في جامعة أكسفورد، أثار ضجة في الآونة الأخيرة بسبب حساباته التي مفادها أنه بعد الرسوم، كان بإمكان مستثمري الأسهم الخاصة أن يحققوا العائدات نفسها تقريبا عن طريق وضع أموالهم في صندوق تعقب مؤشرات رخيص منذ 2006، وأن مديري استثماراتهم جمعوا 230 مليار دولار من الرسوم خلال الفترة نفسها.

أضف الاستياء السياسي من استعداد الأسهم الخاصة لخفض الوظائف وتكويم الديون على استثماراتها وستجد أن لديك ما يبدو أنه عاصفة مثالية تتجه نحو هذه الصناعة. لكن في الوقت نفسه، الأزمة الحالية تعطي قوة شحن إضافية لكثير من العوامل التي دعمت نموها.

كان المحرك الأكبر هو عصر أسعار الفائدة المنخفضة بعد 2008، لكن ظن كثير من المستثمرين أن من المؤكد أنها سترتفع مرة أخرى في مرحلة ما. اليوم من الصعب العثور على أي شخص يعتقد ذلك. هذا له آثار كبيرة في تخصيص الأصول.

في السابق كان يمكن للمستثمرين أن يضحكوا على أنفسهم ويقولوا إن بإمكانهم الانتظار إلى أن تقترب عائدات السندات من الوضع الطبيعي، لكن تمت إعادة تعريف الحالة الطبيعية الآن. لا يزال معظم المستثمرين يتوقون إلى عائدات في نطاق 7-9 في المائة. الأسواق الخاصة هي إلى حد كبير المجالات الوحيدة التي يبدو فيها هذا ممكنا.

في الوقت نفسه، تتعب الشركات من الأعباء والتدقيق اليومي الذي لا هوادة فيه الذي يأتي مع كون الشركة مدرجة في سوق الأسهم العامة. من المرجح أن تعمق الأزمة من الاتجاه نحو بقاء الشركات خاصة. في حين أن مزيدا من الشركات كان يجمع الأموال في سوق السندات، إلا أن ذلك يبقى خيارا قابلا للتطبيق للشركات الكبيرة فقط. ومن المرجح أن تلجأ الصناديق الأصغر إلى صناديق الديون الخاصة بأعداد أكبر لمواجهة الركود.

مزيد من التدقيق والقيود الحكومية تشكل خطرا على صناعة رأس المال الخاص، لكن في الوقت الحالي المشهد التنظيمي موات. وبالفعل أشارت وزارة العدل الأمريكية هذا الصيف إلى أن خطط المعاشات التقاعدية "ذات المساهمات المحددة" التي تبلغ قيمتها تسعة تريليونات دولار، يمكن أن تشمل الأسهم الخاصة - ما يفتح مجالا ضخما جديدا للنمو.

أسهم شركة بلاكستون تسلط الضوء على وجهة النظر المتغيرة للمستثمرين بشأن مستقبل رأس المال الخاص. كان أداء شركات إدارة الأموال ضعيفا بشكل عجيب في سوق الأسهم في المراحل الأولى من الأزمة، حيث انخفضت قيمتها إلى النصف تقريبا من أعلى مستوى في منتصف شباط (فبراير) إلى مستوى متدن في أواخر آذار (مارس). لكن منذ ذلك الحين، تفوقت في الواقع بشكل هائل على مؤشر ستاندرد آند بورز 500.

قد يكره كثيرون الأسباب ويخشون العواقب، لكن يبدو من المرجح أننا على أعتاب عصر جديد من النمو لرأس المال الخاص، لا على أعتاب بداية زواله.