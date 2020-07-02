السوق السعودي ينهي جلسته على مكاسب 0.8% .. والسيولة تصعد في "المزاد"

أغلق سوق الأسهم السعودي جلسة اليوم في المنقطة الخضراء وللجلسة الثانية على التوالي، حيث أتت المكاسب بدعم من صعود قطاع المواد الأساسية و البنوك، فيما شهدت فترة مزاد الإغلاق تداولات تجاوزت 242 مليون ريال تشكل نحو 6 في المائة من إجمالي التداولات.





وصعدت أسعار النفط اليوم، حيث ارتفعت قرب 1 في المائة، حيث بلغت أسعار خام برنت 42.4 دولارا للبرميل، ونحو 40.12 دولارا لبرميل خام تكساس، فيما حقق سهم أرامكو السعودية مكاسب بلغت 0.6 في المائة ليصل السهم إلى مستوى 32.9 ريالا، ليحقق السهم ارتفاعا للجلسة الثانية على التوالي.





وأنهى السوق تداولات جلسة اليوم عند مستوى 7312 نقطة ليصعد المؤشر العام 59 نقطة أو ما يعادل 0.8 في المائة وسجلت التداولات خلال نهاية التعاملات نحو 4.2 مليار ريال وبأحجام تداول بلغت 211.1 مليون سهم.





و مددت الحكومة السعودية اليوم عدد من مبادراتها السابقة لفترة إضافية وذلك لتخفيف آثار الجائحة على الاقتصاد والقطاع الخاص، وذلك لتحقيق الاستفادة الكاملة من المبادرات التي أعلنت منذ بداية الجائحة حيث ركزت المبادرات التي تمت الموافقة بتمديدها على (دعم العاملين السعوديين وإيقاف الغرامات وتأجيل تحصيل الرسوم والإعفاءات والإقرارات).



وتأتي هذه الخطوة امتدادا للإجراءات الحكومية العاجلة التي تساهم في دعم الأفراد وقطاع المستثمرين ومنشآت القطاع الخاص وتعزيز دورهم باعتبارهم شركاء في تنمية اقتصاد المملكة والتخفيف عليهم من الآثار المالية والاقتصادية من تداعيات فيروس كورونا المستجد.



وحول الأسهم القيادية، فقد ارتفعت أسهم شركة سابك بنحو 1.25 في المائة وهي الأكثر تأثيرا على المؤشر العام لجلسة اليوم، تلاه المراعي بمكاسب 3.8 في المائة ثم مصرف الراجحي المرتفع بنحو 0.7 في المائة.



كذلك تراجعت أسهم بنك العربي الوطني بنحو 0.74 في المائة، في حين انخفضت أسهم بنك الرياض بنحو 0.4 في المائة.



أما الأسهم الأكثر صعودا في السوق خلال جلسة اليوم ، فتأتي أسهم شركة الوطنية للتعليم في الصدارة بمكاسب 9.1 في المائة والذي سجل أعلى مستوى منذ الأدراج، تلته وحدات صندوق مشاركة ريت 6.6 في المائة بدعم من إعلان الصندوق عن توزيع أرباح للنصف الأول من العام الحالي بواقع 0.35 ريال للوحدة وبإجمالي توزيعات 30.8 مليون ريال.



في المقابل، تراجعت أسهم 37 شركة، تصدرتها أسهم شركة الأسماك المتراجعة بالحد الأدنى، تلته أسهم شركة الجوف الزراعية و بتروكيم بنحو 1.4 في المائة لكل منهما.