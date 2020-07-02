كورونا يؤدي إلى فقدان أكثر من 31 ألف وظيفة في اليابان

قالت الحكومة اليابانية اليوم إن عدد الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم في اليابان بسبب التداعيات الاقتصادية الناتجة عن تفشي وباء كورونا، قد تجاوز 31 ألفا و700 شخص.

وقد شهد شهر يونيو فصل 12 ألفا و688 شخصا من وظائفهم، بالمقارنة مع 2654 شخصا في نيسان/أبريل و12 ألفا و952 في مايو، بحسب وزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية بحسب الألمانية.

إلا أنه يُعتقد أن العدد الفعلي لفقدان الوظائف أكبر من ذلك.

وقالت الوزارة إنه في ظل الاضرار التي لحقت بقطاع السياحة بسبب الوباء، فإن حوالي 20 بالمئة من نسب فقد الوظائف تم تسجيلها في مجال المساكن التي تؤجر للسائحين، وتليها نسبة 9ر14 بالمئة في صناعة المطاعم و7ر14 بالمئة في قطاع التصنيع.

وكانت الحكومة أعلنت حالة الطوارئ لأول مرة في سبع مقاطعات من بينها طوكيو وأوساكا، في مطلع نيسان/أبريل، حيث دعت سكانها إلى الامتناع عن الخروج لاسباب غير ضرورية وغير عاجلة، لمنع انتشار الفيروس. وبعد تسعة أيام، تم توسيع الإجراء ليشمل جميع أنحاء البلاد.