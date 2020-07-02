دول إفريقيا تخسر قرابة 55 مليار دولار من السفر والسياحة بسبب الجائحة

قالت أماني أبو زيد مفوضة الاتحاد الأفريقي للبنية التحتية والطاقة اليوم إن دول أفريقيا خسرت قرابة 55 مليار دولار من إيرادات السفر والسياحة في ثلاثة أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا بحسب رويترز.

وأضافت خلال مؤتمر صحفي أن قطاع الطيران سيتأثر بشكل كبير بسبب طول إجراءات العزل العام وإغلاق الحدود لمنع انتشار الفيروس.

وقالت "بعض شركات الطيران في القارة لن تظل مستمرة لما بعد كوفيد-19".