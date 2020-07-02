"مشاركة المالية": توزيع 30 مليون ريال أرباحا على مالكي وحدات صندوق مشاركة ريت

أعلنت مشاركة المالية عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق مشاركة ريت للفترة من 01 يناير حتى 30 يونيو 2020 م، وستكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم الإثنين بتاريخ 1441/11/22هـ الموافق 2020/07/13م، وبلغ إجمالي الأرباح الموزعة 30,800,000 ريال سعودي.