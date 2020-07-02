"سدكو كابيتال": توزيع 9.1 مليون ريال أرباحا على مالكي وحدات صندوق سدكو كابيتال ريت

أعلنت الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية للأوراق المالية (سدكو كابيتال) عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق سدكو كابيتال ريت عن الفترة من 1 أبريل 2020م إلى 30 يونيو 2020م ، وبلغ إجمالي الأرباح الموزعة 9,150,000 ريال سعودي، وستكون التوزيعات النقدية على أساس 60 مليون وحدة قائمة.

وأوضحت الشركة أن أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم الأربعاء بتاريخ (17 ذو القعدة 1441هـ الموافق 8 يوليو 2020م) نهاية تداول يوم الاثنين بتاريخ (15 ذو القعدة 1441هـ الموافق 6 يوليو 2020م).