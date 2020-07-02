أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) عن إضافة الأوراق المالية لاكتتاب حقوق الأولوية في الشركة السعودية للأسماك في حسابات المركز للمساهمين المستحقين، هذا اليوم الخميس 11 /11 /1441هـ الموافق 02 /07 /2020م.
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- "إيداع" تبدأ إضافة الأوراق المالية لاكتتاب حقوق الأولوية في "السعودية للأسماك"
أخبار الشركات- محلية
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