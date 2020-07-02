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أخبار الشركات- محلية

"إيداع" تبدأ إضافة الأوراق المالية لاكتتاب حقوق الأولوية في "السعودية للأسماك"

"الاقتصادية" من الرياض

أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) عن إضافة الأوراق المالية لاكتتاب حقوق الأولوية في الشركة السعودية للأسماك في حسابات المركز للمساهمين المستحقين، هذا اليوم الخميس 11 /11 /1441هـ الموافق 02 /07 /2020م.

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