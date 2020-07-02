"إيداع" تبدأ إضافة الأوراق المالية لاكتتاب حقوق الأولوية في "السعودية للأسماك"

أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) عن إضافة الأوراق المالية لاكتتاب حقوق الأولوية في الشركة السعودية للأسماك في حسابات المركز للمساهمين المستحقين، هذا اليوم الخميس 11 /11 /1441هـ الموافق 02 /07 /2020م.