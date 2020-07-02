«نمو» تفقد 175 نقطة وسط انخفاض قيمة التداول إلى 9.7 مليون ريال

هبطت السوق الموازية "نمو" بنحو 2.2 في المائة لتغلق عند 7841 نقطة فاقدة 175 نقطة، وتراجعت قيمة التداول 12 في المائة إلى 9.7 مليون ريال، كما انخفضت الأسهم المتداولة 20 في المائة إلى 142 ألف سهم متداول، أما الصفقات فتراجعت 73 صفقة إلى 759 صفقة. وتصدر الارتفاعات سهما "التطويرية الغذائية" بنحو 5.4 في المائة، ليغلق عند 60.90 ريال، و"العمران" بنحو 0.85 في المائة ليغلق عند 83.50 ريال. بينما تصدر المتراجعة "الوطنية للبناء والتسويق" بنحو 9.7 في المائة ليغلق عند 194.20 ريال، يليه "الصمعاني" 0.88 في المائة ليغلق عند 67.80 ريال، وحل ثالثا "سمو" 0.54 في المائة ليغلق عند 46 ريالا. وكان الأعلى تداولا "العمران" بقيمة 4.7 مليون ريال، يليه "التطويرية الغذائية" بقيمة 2.6 مليون ريال، وحل ثالثا "الصمعاني" بقيمة 1.2 مليون ريال.