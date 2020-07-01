أمريكا: إصابات كورونا في مليونان و624873 شخصا

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم إن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة وصل إلى مليونين و624873 شخصا بزيادة 43644 حالة عن الإحصاء السابق، مضيفة أن عدد الوفيات ارتفع 560 إلى 127299 حالة.
وبحسب (رويترز) يشمل الإحصاء حالات الإصابة والوفيات بمرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم 30 يونيو حزيران مقارنة بالتقرير السابق.
ولا تعكس أرقام المراكز الأمريكية بالضرورة البيانات التي تصدرها كل ولاية على حدة.
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