مصر تفتح مطاراتها أمام العالم.. شرم الشيخ والغردقة تستقبل أولى الرحلات الدولية

استقبل مطارا شرم الشيخ والغردقة المصريان اليوم أولى رحلات الطيران الدولية، بعد إعلان وزارة الطيران المدنى فى بيان عن فتح المطارات المصرية أمام العالم، حيث تفقد "محمد منار" وزير الطيران الحركة بمطارالقاهرة الدولي.

وبحسب "الألمانية" ذكر البيان أن الوزير تفقد صالات السفر والوصول ومبانى الركاب رقم ( 2 و3) للإطمئنان على انسيابية العمل وكفاءة التشغيل من جديد بالمطار، وتفقد مكتب الحجر الصحي والإطلاع على جميع الإجراءات والفحوصات الطبية التى تتم على جميع الركاب والمسافرين بالمطار.

وتابع منظومة الكاميرات الحرارية التى تقوم بقياس درجات الحرارة للركاب والعاملين إلكترونياً بصالات السفر والوصول، والتى يصل عددها 40 كاميرا حرارية بما يجعلها تعمل على تغطية جميع نقاط المطار.

وأكد الوزير على جاهزية المطارات المصرية وإلتزامها بتطبيق كافة المعايير والضوابط اللازمة لحماية كل من المسافرين والعاملين، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، خاصة فى ظل مرحلة عودة العمل بكامل القوة.

وشدد وزير الطيران على تطبيق التدابير الاحترازية والوقائية التي اتخذتها وزارة الطيران، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية لضمان سلامة وصحة جميع المسافرين والعاملين بالقطاع والتى تضعها الوزارة فى مقدمة أولوياتها .

وعلى جانب آخر قامت الشركة الوطنية مصر للطيران بتسيير عدد من الرحلات الجوية إلى العديد من الوجهات المختلفة، فى أوروبا وأمريكا الشمالية ودول الخليج وبعض الدول العربية الأخرى .