السوق السعودي ينهي جلسته في المنطقة الخضراء رغم تقليص المكاسب

أغلق سوق الأسهم السعودي جلسة اليوم في المنقطة الخضراء، رغم تقليص نصف المكاسب بنهاية الجلسة وخلال تداولات المزاد، فيما حافظ المؤشر العام على مستوى 7250 نقطة عند الإغلاق.

وصعدت أسعار النفط اليوم وبنحو 1 في المائة تقريبا، حيث ارتفعت أسعار خام برنت إلى 41.7 دولارا للبرميل، ونحو 39.7 دولارا لبرميل خام تكساس، فيما حقق سهم أرامكو السعودية مكاسب بلغت 0.6 في المائة ليصل السهم إلى مستوى 32.7 ريالا، ليحقق السهم أعلى ارتفاع يومي منذ منتصف يونيو الماضي.

وأنهى السوق تداولات جلسة اليوم عند مستوى 7253 نقطة ليصعد المؤشر العام 29 نقطة أو ما يعادل 0.4 في المائة وسجلت التداولات خلال نهاية التعاملات نحو 4.18 مليار ريال وبأحجام تداول بلغت 215.5 مليون سهم، حيث تراجعت التداولات مقارنة بالجلسة الماضية والتي بلغت 6.1 مليار ريال.

وحول الأسهم القيادية، فقد ارتفعت أسهم مصرف الراجحي بنحو 0.88 في المائة وهي الأكثر تأثيرا على المؤشر العام لجلسة اليوم، تلته أرامكو السعودية، ثم المراعي المرتفع بنحو 2.3 في المائة.

كذلك تراجعت أسهم شركة "اس تي سي" بنحو 0.6 في المائة، في حين انخفضت أسهم شركة المجموعة السعودية بنحو 3.4 في المائة، و المتقدمة المتراجع 2.3 في المائة.

أما الأسهم الأكثر صعودا في السوق خلال جلسة اليوم ، فتأتي أسهم سليمان الحبيب في الصدارة بمكاسب 7.3 في المائة والذي سجل أعلى مستوى منذ الأدراج، تلته أسهم شركة تكوين 5.4 في المائة و 4.7 في المائة لأسهم شركة الوطنية للتعليم، وذلك من بين 106 شركات أغلقت في المنقطة الخضراء.

في المقابل، تراجعت أسهم 74 شركة، تصدرها أسهم شركة الحكير 4.2 في المائة، تلته أسهم شركة المجموعة السعودية 3.4 في المائة و 2.7 في المائة من التراجعات لأسهم شركة وفرة.