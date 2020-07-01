ابتهاجا بتخفيف قيود كورونا.. غداء جماعي لسكان العاصمة براغ

ابتهاجا بتخفيف القيود.. سكان العاصمة براغ يخرجون لتناول الغداء على طاولة بطول 500 متر في جسر تشارلز. (أ ب)
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