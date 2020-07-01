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أحداث في صور

ابتهاجا بتخفيف قيود كورونا.. غداء جماعي لسكان العاصمة براغ

«الاقتصادية» من الرياض

ابتهاجا بتخفيف القيود.. سكان العاصمة براغ يخرجون لتناول الغداء على طاولة بطول 500 متر في جسر تشارلز. (أ ب)

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