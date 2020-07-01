شركة فولفو تستدعي 2.1 مليون سيارة بسبب مشكلة في حزام الأمان

أعلنت شركة فولفو كارز المملوكة للصين لصناعة السيارات اليوم الأربعاء أنها سوف تستدعى نحو 2.1 مليون سيارة في أنحاء العالم بسبب عيب سلك من الصلب موصول بحزام الأمان في المقعد الأمامي.

وبحسب الألمانية، قالت الشركة إن السلك" ربما، في ظل ظروف معينة نادرة وسلوك المستخدم، يعاني من الانهاك، مما قد يؤدي في النهاية لضرر في السلك، وينتج عن ذلك تباطؤ قدرة حزام الامان على المقاومة".

وقال المتحدث باسم الشركة ستيفان الفستروم إنه لم ترد تقارير حول وقوع حوادث متعلقة بهذا العيب.

وقالت فولفو إنه سوف يتم التواصل كتابيا مع الملاك، وسوف يطلب منهم التواصل مع فروع الشركة لإصلاح العيب مجانا. وفي نفس الوقت، يمكن الاستمرار في استخدام سيارتهم.

وتتعلق عملية الاستدعاء بـ412 ألف سيارة في السويد و 308 ألف سيارة في الولايات المتحدة الأمريكية و 245 ألف سيارة في الصين و 178 ألف سيارة في ألمانيا.