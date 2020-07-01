"سمو العقارية" تحدد تاريخ والية صرف أرباح المساهمين عن 2019

أعلنت شركة سمو العقارية أنه سيتم صرف الأرباح النقدية عن عام 2019 يوم الخميس 16-07-2020 بواقع ريال واحد عن كل سهم وإيداعها في حسابات المساهمين الجارية المربوطة بالمحافظ الاستثمارية لدى البنوك وذلك عن طريق البنك السعودى الفرنسى.

وقالت الشركة إن أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين بالسجلات الرسمية للشركة لدى شركة مركز ايداع الاوراق المالية بنهاية تداول يوم الثلاثاء 30-06-2020. كما يمكن لأي مساهم من مساهمي الشركة في حالة تعثر عملية الإيداع مراجعة أي فرع من فروع البنك الفرنسى واستلامها نقدا.