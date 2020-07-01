"بوبا العربية" توافق على شراء أسهم بـ 14.2 مليون ريال لتخصيصها لبرنامج الموظفين

وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني على شراء الشركة لأسهم بمبلغ 14.27 مليون ريال، وبحد أقصى عدد 220 ألف سهم، بهدف تخصيصها لبرنامج موظفي الشركة "خطة الحوافز طويلة الأجل" على أن يتم التخصيص خلال مدة أقصاها 12 شهرا من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية.

وقالت الشركة أنه سيتم تمويل شرائها لأسهمها من النقد المتوفر بالشركة، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء وتنفيذ عمليات الأسهم المتعلقة بالخطة خلال فترة أقصاها اثنا عشر شهرا تاريخ قرار الجمعية غير العادية.