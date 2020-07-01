العجز التجاري التركي يقفز 102.7 % في مايو

أظهرت بيانات من معهد الإحصاءات التركي أمس، ارتفاع عجز التجارة الخارجية لتركيا 102.7 في المائة على أساس سنوي في أيار (مايو) إلى 3.42 مليار دولار.

وبحسب "رويترز"، انخفضت صادرات تركيا 40.9 في المائة وتراجعت الواردات 27.8 في المائة مقارنة بأيار (مايو) 2019، حسبما ذكر المعهد، بفعل تأثير إجراءات احتواء تفشي فيروس كورونا.

إلى ذلك، صرح مهدي رشيد مهدي وزير الموارد المائية العراقي، بأن بلاده طلبت من تركيا إجراء مباحثات لضمان حصة العراق المائية، وبحث تشغيل سد إليسو التركي.

وقال الوزير في تصريحات صحافية أمس "إن الوزارة طلبت من الجانب التركي إجراء محادثات بشأن سد إليسو، للاتفاق على خطة تشغيل السد دون الإضرار بحصة العراق المائية".

وأضاف "السد سيكون له تأثير سلبي كبير في نهر دجلة بعد اكتمال عملية الملء خلال المواسم المقبلة، إلا أنه لن يكون له تأثير خلال الوقت الحالي، لوجود خزين مائي كبير من المياه".

وقال "إن وزارة الموارد المائية وضعت أولويات لتنفيذ بعض السدود لزيادة سعة تخزين المياه".

ويأتي ذلك بعد أيام من إعلان البنك المركزي التركي أن تبعات جائحة كورونا تسببت في توقف شبه تام للاقتصاد التركي في الربع الثاني من العام الجاري، كما أدت إلى بعض الزيادة في اتجاهات مؤشرات التضخم الأساسي، لكن أشار إلى بدء التعافي ابتداء من أيار (مايو)، على حد قوله.

وأوقف البنك على نحو غير متوقع، الأسبوع الماضي دورة تيسير نقدي استمرت لما يقرب من عام، عبر الإبقاء على سعر الفائدة الرئيس دون تغيير عند 8.25 في المائة، وعزا ذلك إلى ضغوط إلى الجانب الصعودي على التضخم خلال أزمة جائحة كورونا.