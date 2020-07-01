94 فرصة استثمارية أمام القطاع الخاص السعودي في المجال الزراعي

بلغت نسبة ناتج القطاع الزراعي من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي 4 في المائة.

قال المهندس أحمد العيادة وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة، إنه سيتم طرح 94 فرصة استثمارية للقطاع الخاص السعودي خلال الفترة المقبلة في القطاع الزراعي.

وبين العيادة، خلال لقاء الأمن الغذائي، الذي نظمته غرفة الرياض عن بعد، أمس، أن هناك توجها في تكوين فرق عمل مع الغرف التجارية لتحسين وتطوير التسويق الزراعي داخل المملكة ليناسب التطور الكبير في المحاصيل الزراعية، مؤكدا أهمية التوازن بين الأمن المائي والأمن الغذائي واستخدام التقنيات الحديثة في الري.

من جانبه، قال المهندس أحمد الفارس محافظ المؤسسة العامة للحبوب، إن الناتج المحلي للقطاع الزراعي العام الجاري وصل إلى أكثر من 4 في المائة من الناتج المحلي غير النفطي في المملكة، مشيرا إلى أن هذه النسبة سترتفع خلال الأعوام المقبلة بصورة أكبر مما هي عليه الآن.

وبين الفارس أن السعودية أولت القطاع الزراعي اهتماما كبيرا، ما أسهم في تعزيز الأمن الغذائي والجودة والسعر المناسب، مشيرا إلى أنه خلال جائحة كورونا ظهرت نتائج هذا الدعم، وقدمت المملكة أنموذجا رائعا في استراتيجية الأمن الغذائي التي بدأت بتفعيلها منذ عامين. وأشاد الفارس بالاستهلاك المسؤول من قبل المواطنين والمقيمين خلال الجائحة، إضافة إلى وفرة المعروض في المواد الغذائية، والتكاتف بين جميع الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص الذي أسهم في الحفاظ على الأسعار وعدم ارتفاعها.

وفيما يتعلق بمؤشر الأمن الغذائي، قال إن المملكة تقدمت من المرتبة 32 إلى 30 العام الجاري، فيما تستهدف في 2030 أن تكون ضمن أفضل 20 دولة على مستوى العالم من أصل 113 على قائمة المؤشر، لافتا إلى مضي المملكة في تطوير النظام الزراعي المستدام بمشاركة مع القطاع الخاص وحماية الأمن الغذائي.

ولفت إلى حسن إدارة المخزونات وسلاسل الإمداد في المملكة واستراتيجية الأمن الغذائية، التي تتخذ جميع الإجراءات مبكرا وتستطيع أن توفر الكميات المطلوبة إن حدثت أي ازمة عالمية في وقت مبكر، مضيفا أن هناك دائما مصادر عدة يتم اللجوء إليها خلال وقت الأزمات.

بدوره، قال حمد الشويعر نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض، إن القطاع الزراعي حظي بعديد من المبادرات التي أطلقها الصندوق الزراعي للتخفيف من الآثار المالية والاقتصادية على المزارعين وركزت على تأجيل أقساط 4398 مستفيدا بقيمة 150 مليون ريال لمدة ستة أشهر.

