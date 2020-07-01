أصول مؤسسات الإقراض الحكومية ترتفع 2.6 % خلال عام .. بلغت 313.09 مليار ريال

ارتفعت قيمة أصول مؤسسات الإقراض المتخصصة الحكومية بنهاية 2019 إلى نحو 313.09 مليار ريال مقارنة بنحو 305.26 مليار ريال بنهاية 2018، مسجلة نموا 2.6 في المائة بما يعادل نحو 7.83 مليار ريال. وتقسم مؤسسات الإقراض المتخصصة الحكومية إلى أربع جهات، هي صندوق التنمية الزراعية، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، وصندوق التنمية العقارية، والبنك السعودي للتسليف والادخار، الذي كان يسمى سابقا "بنك التنمية الاجتماعية". ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، تنقسم أصول مؤسسات الإقراض المتخصصة الحكومية إلى خمسة بنود رئيسة، هي "الأصول النقدية والقروض والاستثمارات والأصول الثابتة والأصول الأخرى".

وجاء أعلاها من حيث القيمة "القروض" بقيمة 236.36 مليار ريال بنهاية 2019 تشكل نحو 75.5 في المائة من قيمة أصول المؤسسات بنهاية 2019. وارتفعت قيمة القروض خلال 2019 بنسبة 2.4 في المائة بما يعادل 5.63 مليار ريال، حيث كانت تبلغ قيمتها بنهاية 2018 نحو 230.74 مليار ريال. وثاني البنود والأعلى من حيث القيمة "الاستثمارات" بقيمة 36.76 مليار ريال بنهاية 2019 مشكلة نحو 11.7 في المائة من قيمة الأصول بنهاية 2019، علما بأنها سجلت تراجعا 4 في المائة بما يعادل نحو 1.54 مليار ريال.

"الأصول النقدية"، حلت ثالث البنود بقيمة 33.76 مليار ريال بنهاية 2019 تشكل نحو 10.8 في المائة من قيمة أصول مؤسسات الإقراض المتخصصة الحكومية بنهاية 2019، وسجلت نموا 8.4 في المائة بما يعادل نحو 2.62 مليار ريال، وذلك بعد أن كانت تبلغ قيمتها بنهاية 2018 نحو 31.14 مليار ريال.

وشكلت البنود الثلاثة السابقة نحو 98 في المائة من إجمالي قيمة أصول مؤسسات الإقراض المتخصصة الحكومية بنهاية 2019.

ورابع البنود "الأصول الأخرى"، وسجلت نموا 27.5 في المائة بما يعادل 1.21 مليار ريال لترتفع قيمتها إلى 5.6 مليار ريال بنهاية 2019 مقارنة بنحو 4.39 مليار ريال بنهاية 2018. أما "الأصول الثابتة"، فبلغت قيمتها 0.62 مليار ريال بنهاية 2019 مقارنة بنحو 0.70 مليار ريال بنهاية 2018 مسجلة تراجعا 11.4 في المائة بما يعادل نحو 80 مليون ريال.

وحدة التقارير الاقتصادية

