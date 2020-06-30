المؤشر ستاندرد اند بورز500 يسجل أفضل أداء فصلي منذ 1998

صعد المؤشر ستاندرد اند بورز500 في بورصة وول ستريت اليوم الثلاثاء مسجلا أفضل مكاسبه الفصلية من حيث النسبة المئوية في أكثر من عقدين، إذ عززت بيانات اقتصادية مشجعة اعتقاد المستثمرين بأن تعاقيا تدعمه إجراءات تحفيزية للاقتصاد الأمريكي يلوح في الأفق، وذلك بحسب رويترز.

وبعد هبوطه 20 بالمئة في الربع الأول، وهي أكبر خسارة فصلية منذ الأزمة المالية في الربع الرابع من 2008، صعد ستاندرد اند بورز أكثر من 19 بالمئة ليسجل أكبر مكاسبه الفصلية منذ عام 1998 .

لكن المؤشر ما زال منخفضا حوالي 4 بالمئة عن مستواه في بداية العام.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول مرتفعا 217.08 نقطة، أو 0.85 بالمئة، إلى 25812.88 نقطة بينما قفز المؤشر ستاندرد اند بورز500 القياسي 47.05 نقطة، أو 1.54 بالمئة، ليغلق عند 3100.29 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 190.65 نقطة، أو 1.93 بالمئة، إلى 10064.81 نقطة.

