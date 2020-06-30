دبي العالمية: سداد 8.2 مليار دولار من الديون المستحقة قبل موعدها بعامين

أعلنت مجموعة دبي العالمية، الذراع الاستثمارية الدولية لحكومة دبي، سداد 8.2 مليار دولار للدائنين، مستكملة بذلك عملية إعادة هيكلة للديون.

وقالت المجموعة في بيان اليوم الثلاثاء، إنها سددت الديون المستحقة في أيلول/سبتمبر 2022 باستخدام الأموال من مبيعات الأصول ومدفوعات توزيعات الأرباح وشطب شركة موانئ دبي العالمية من بورصة ناسداك دبي.

وأضافت أنه "بسداد هذه الدفعة النهائية تكون المجموعة قد دفعت 9ر18 مليار دولار للدائنين منذ عام 2011، وذلك بحسب الألمانية

وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجموعة إن "السداد الكامل يمثل خطوة هامة لكل من دبي العالمية ودبي".

وأضاف: "ستركز (دبي العالمية) على تبسيط وتعزيز جهودها لتقديم قيمة طويلة الأجل لجميع أصحاب المصلحة".

