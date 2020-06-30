النفط يتراجع 1.34% مع تزايد حالات الإصابة بكوفيد-19

تراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء وسط قلق بين المستثمرين من أن تزايد حالات الإصابة بكوفيد-19 سيلحق ضررا بالطلب على الوقود بينما قد يرتفع المعروض مع عودة محتملة للإنتاج الليبي الذي توقف تقريبا منذ بداية العام.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي لأقرب استحقاق جلسة التداول منخفضة 56 سنتا، أو 1.34 بالمئة، لتسجل عند التسوية 41.15 دولار للبرميل. وعلى مدار الشهر قفزت عقود برنت 16.6 بالمئة وتنهي الربع الثاني على مكاسب قدرها 81 بالمئة، وذلك بحسب رويترز.

وتراجعت عقود الخام القياسي الأمريكي غرب تكساس الوسيط 43 سنتا، أو 1.08 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 39.27 دولار للبرميل. وينهي الخام الأمريكي الشهر على مكاسب قدرها 12.4 بالمئة والربع الثاني على قفزة بحوالي 95 في المئة.

ويترقب المستثمرون أحدث بيانات بشأن مخزونات النفط ومشتقاته في الولايات المتحدة والتي ستصدر من معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق اليوم ومن الحكومة الأمريكية غدا الأربعاء.

