سويسرا وبريطانيا تتفقاون على توثيق التعاون في الخدمات المالية

قالت وزارة المالية السويسرية في بيان إن وزيري المالية السويسري والبريطاني وقًعا بيانا مشتركا اليوم الثلاثاء يتعهدان فيه بتعميق التعاون بين بلديهما في مجال الخدمات المالية.

وأضافت الوزارة أن الوزيرين اتفقا، خلال اجتماع افتراضي، على السعي للوصول إلى اتفاقية للتمكين من نفاذ عبر الحدود إلى الأسواق للخدمات المالية المرتبطة بالتأمين والأنشطة المصرفية وإدارة الأصول والبنية التحتية لسوق رأس المال.

