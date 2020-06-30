إنفاق المستهلكين عبر نقاط البيع يتخطى 9 مليارات ريال في أسبوع .. ارتفع 26.6%

حقق إنفاق المستهلكين في السعودية من خلال الإنفاق عبر نقاط البيع خلال الاسبوع الماضي المنتهي في 27 يونيو، نموا 26.6 في المائة، وذلك مقارنة بالأسبوع السابق له المنتهي في 20 يونيو.

وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، بلغ إنفاق المستهلكين خلال الأسبوع المنتهي في 27 يونيو الماضي، 9.19 مليار ريال، مقارنة بنحو 7.26 مليار ريال للأسبوع الذي سبقه.

ومن الملاحظ أن ارتفاع حجم الإنفاق بهذه الوتيرة خلال الأسبوع، يعود إلى تسارع المستهلكين في شراء احتياجياتهم قبل البدء برفع ضريبة القيمة المضافة بالنسبة الجديدة إلى 15 في المائة، التي من المقرر البدء بها اليوم، 1 يوليو 2020.

وبحسب البيانات المتوافرة، فإن إنفاق المستهلكين عبر نقاط البيع خلال الأسبوع المنتهي في 27 يونيو، يعد أعلى إنفاق في آخر خمسة أسابيع، كذلك يعد أعلى من متوسط الإنفاق الأسبوعي منذ بداية العام حتى مايو الماضي البالغ 3.8 مليار ريال، حيث تأثر المعدل بإنفاق أبريل، وهو أقل إنفاق عبر نقاط البيع في نحو عامين، وكذلك مايو.

ويأتي تحسن إنفاق المستهلكين عبر نمو جميع قطاعاته خلال الأسبوع الماضي مقارنة بسابقه، ولو أخذنا الأكثر قيمة، نجد أن قطاع الأطعمة والمشروبات نما 8.5 في المائة، وهو الذي يشكل 13.4 في المائة من مبيعات نقاط البيع خلال الأسبوع، كذلك قطاع مواد التشييد والبناء الذي نما بنحو 23.7 في المائة، في حين نجد نمو قطاع المطاعم والمقاهي بنحو 34 في المائة، بإنفاق بلغ 716.3 مليون ريال.

كذلك نما قطاع النقل بنحو 21.6 في المائة إلى 691.2 مليون ريال، وكذلك قطاع السلع المتنوعة بنحو 28.7 في المائة إلى 677 مليون ريال، وقطاع الصحة إلى 631.9 مليون ريال بنمو 13 في المائة.

وبحسب آخر البيانات الشهرية، نمت قيمة عمليات نقاط البيع بنحو 45 في المائة خلال مايو الماضي، إذ بلغت قيم العمليات نحو 23.45 مليار ريال مقارنة بنحو 16.17 مليار ريال لأبريل الذي سبقه، ومقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، تعد متراجعة بنحو 15.7 في المائة.

وسجلت مبيعات نقاط البيع خلال 2019 نموا بنحو 22.8 في المائة لتبلغ 285.32 مليار ريال، وهي أعلى مبيعات تسجلها نقاط البيع منذ بدء التعامل بها، فيما بلغت أعداد العمليات المنفذة نحو 1.61 مليار عملية خلال العام مقارنة بنحو 1.03 مليار عملية خلال عام 2018، بنمو 56.5 في المائة.



وحدة التقارير الاقتصادية