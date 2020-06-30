أكبر تراجع للاقتصاد البريطاني في 40 عاما مع خفض الأسر إنفاقها

تقلص الاقتصاد البريطاني بأكبر قدر منذ 1979، في أوائل العام الجاري، إذ خفضت الأسر إنفاقها، وفقا لبيانات رسمية تضمنت الأيام القليلة الأولى من إجراءات الإغلاق العام التي فرضت بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الناتج المحلي الإجمالي انخفض 2.2 في المائة مقارنة بربع العام السابق بين كانون الثاني (يناير) وآذار (مارس).

وكان ذلك أقل من متوسط توقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته رويترز، الذي كان لانخفاض نسبته 2 في المائة.

وقال بنك إنجلترا المركزي هذا الشهر إن الاقتصاد البريطاني ربما تقلص 20 في المائة في النصف الأول من 2020 بعد أن أثر الإغلاق على معظم القطاعات في الفترة من نيسان (أبريل) إلى حزيران (يونيو).

وأضاف "البنك المركزي" أن الركود الاقتصادي هذا العام قد يكون الأسوأ منذ ثلاثة قرون.

وأظهرت أرقام نشرت أمس - تستند إلى بيانات نشرت سابقا للربع الأول - ارتفاعا في مدخرات الأسر التي انهار إنفاقها بأكبر قدر نقدي منذ أن بدأ رصد الإنفاق في الخمسينيات.

وارتفعت نسبة مدخرات الأسر إلى 8.6 في المائة في الربع الأول من العام، صعودا من 6.6 في المائة في نهاية 2019.

وتوقع مكتب الإحصاءات في السابق أن ينكمش الاقتصاد البريطاني بصورة غير مسبوقة تصل إلى 20.4 في المائة في نيسان (أبريل) مقارنة بآذار (مارس)، غير أن بعض علامات التعافي ظهرت في الآونة الأخيرة.

وقال المكتب إن عجز ميزان المعاملات الجارية لبريطانيا زاد أكثر من المتوقع في الأشهر الثلاثة الأولى من 2020.