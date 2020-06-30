بعد تراجع سعر السهم على مدار عامين.. رئيس "داماك" يدرس جعلها شركة خاصة

قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن رئيس داماك العقارية، المالكة لنادي الجولف الوحيد الذي يحمل العلامة التجارية ترمب في الشرق الأوسط، يدرس شراء حيازات مساهمي الأقلية وجعل الشركة البالغة قيمتها 1.1 مليار دولار والمدرجة في بورصة دبي شركة خاصة.

وقال أحد المصادر لرويترز اليوم إن حسين سجواني، الذي أسس الشركة قبل نحو 20 عاما، يدرس الصفقة منذ أواخر 2019 بعد تراجع سعر سهم داماك على مدار العامين الفائتين.

وتفيد بيانات رفينيتيف بأن سجواني، الذي اشترى من خلال شركته للاستثمار الخاص في العام الماضي بيت الأزياء الإيطالي روبرتو كافالي، يملك حاليا حصة 72.2 بالمئة في داماك.

وأضاف نفس المصدر أن سجواني يجري محادثات مع بنوك لتمويل الصفقة.

ولم ترد داماك على طلبات للتعقيب أرسلت بالبريد الإلكتروني.

شهد سعر سهم شركة التطوير العقاري، التي يتركز أغلب نشاطها في دبي لكن لها أيضا أصول في السعودية والولايات المتحدة وأماكن أخرى، نزولا بنحو 80 بالمئة إلى 0.69 درهم فقط (0.19 دولار) منذ بداية 2018 في ظل تراجع مستمر بسوق العقارات في دبي.

وسجلت في العام الماضي أول خسارة سنوية لها منذ 2010، وخسارتين فصليتين متتاليتين في العام الحالي.

وفي 2013، أدرجت داماك شهادات إيداع دولية في لندن سعر الواحدة 12.25 دولار، مما جعل تقييم الشركة عند 2.65 مليار دولار. وجرى إدراج الأسهم في بورصة دبي بعد ذلك بعامين.