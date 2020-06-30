الإمارات تبدأ فتح المساجد تدريجيا

أعلنت الإمارات عن البدء تدريجيا في فتح المساجد في المرحلة الأولى بعد أشهر على إغلاقها لوقف تفشي فيروس كورونا المستجد.

وبحسب "الفرنسية" سيتم فتح المساجد في الأول من يوليو، وبطاقة استيعابية لا تتجاوز 30 بالمئة، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وقال سيف الظاهري المتحدث الرسمي باسم الهيئة الوطنية لإدارة الأزمات والكوارث إنه "سيستمر تعليق صلاة الجمعة في المساجد حتى إشعار آخر وعليه لن يتم فتح المساجد في هذا التوقيت فقط".