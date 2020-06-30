جونسون يعلن خطة تحفيز اقتصادية تتضمن 5.4 مليار يورو لمشاريع البنى التحتية

يكشف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم عن خطة اقتصادية كبرى أشبه بالخطة التي وضعها الرئيس الأمريكي الأسبق فرانكلين روزفلت لتحفيز اقتصاد بريطانيا الاكثر تضررا بفيروس كورونا الذي "يتسارع" بحسب منظمة الصحة العالمية.

وفي خطاب يلقيه في دادلي (وسط) سيعلن جونسون وفقا لمقتطفات نشرها مكتبه "سنعيد البناء بطريقة أفضل وأقرب للبيئة وبوتيرة أسرع"، وفقا لـ"الفرنسية".

وينوي تخصيص خمسة مليارات جنيه (5.4 مليار يورو) في مشاريع البنى التحتية.

وصرّح جونسون في مقابلة مع إذاعة "تايمز راديو" الجديدة أن بريطانيا مقبلة على "مرحلة مضطربة" تواجه فيها أكبر انكماش في تاريخها.

وتابع رئيس الوزراء البريطاني "اعتقد أنه آن الأوان لتطبيق مقاربة روزفلت في بريطانيا" في إشارة إلى سياسة النهوض من خلال الطلب وتدخل الدولة بعد الكساد الكبير في الثلاثينات.

وتسبب وباء كوفيد-19 بوفاة 43575 شخصا في بريطانيا الذي يتوقع ان يتراجع اجمالي الناتج الداخلي فيها بأكثر من 10 في المائة هذه السنة بحسب صندوق النقد الدولي.

ومساء الاثنين أعلنت الحكومة تشديد العزل في ليستر بسبب ارتفاع عدد الحالات في هذه المدينة الواقعة وسط انكلترا، الاولى التي تفرض عليها تدابير محلية.

وأعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس "قبل ستة أشهر، لم يكن أحد بيننا بامكانه تخيّل كيف سينقلب عالمنا وحياتنا جراء هذا الفيروس الجديد".

وقال مدير المنظمة "نريد جميعاً أن ينتهي ذلك. لكن الواقع الصعب هو أن الأمر أبعد ما يكون من نهايته" مكرراً أن الوباء "يتسارع" في الوقت الحالي.

وتابع "سبق أن خسرنا كثيرا من الأمور، لكن لا نريد أن نفقد الأمل".

وحذّر من أنه في ظل "عالم منقسم" و"نقص في الوحدة الوطنية والتضامن العالمي، (...) ترقبوا الأسوأ".

وأشار إلى أن لقاحاً سيكون "أداة مهمة" للسيطرة على الفيروس على المدى الطويل داعياً الحكومات والمواطنين إلى وضع "حلول بسيطة" بهدف "إنقاذ الأرواح الآن".

ودعا الحكومات إلى "إجراء فحوص وتعقّب وعزل وفرض حجر صحي على المصابين". وطلب من الأشخاص احترام تدابير النظافة ووضع كمامات عندما تكون ضرورية واحترام قواعد التباعد الاجتماعي.

وأكد غيبريسوس أن "الفيروس يتفشى بطريقة شرسة".