مجموعة سيرك دو سوليه تطلب حمايتها من الإفلاس وسط جائحة كورونا

أعلنت شركة سيرك دو سوليه اليوم الاثنين، أنها ستقدم طلبا للحماية من الإفلاس في كندا بسبب "اضطراب هائل وإضطرارها للتوقف عن عروضها" وسط تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-).

وأجبرت عمليات الإغلاق التي فرضتها الحكومة لوقف انتشار الفيروس المميت الشركة على وقف تقديم عروضها المعروفة وألعابها البهلوانية في جميع أنحاء العالم في آذار/مارس الماضي، بما في ذلك ستة عروض في لاس فيجاس وحدها، وذلك بحسب الألمانية.

وقالت المجموعة الترفيهية التى تتخذ من مونتريال مقرا لها إنها تهدف إلى إعادة هيكلة ديونها بدعم من الحكومة الكندية وشركات الأسهم الخاصة .

ومن المقرر ان تنظر محكمة كندية فى الطلب غداً الثلاثاء . وفي حال منحها الموافقة، ستقدم الشركة أيضاً طلب حماية من الإفلاس في الولايات المتحدة.

كما أعلنت سيرك دو سوليه أنها ستقوم بتسريح نحو 3480 موظفاً توقفوا عن العمل في آذار / مارس الماضي.

