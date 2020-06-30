البيت الأبيض: الاقتصاد الأمريكي ما زال يتجه نحو تعاف قوي على الرغم من انتكاسات

قال مستشار بارز للبيت الأبيض اليوم الاثنين إن الاقتصاد الأمريكي ما زال يتجه فيما يبدو نحو تعاف قوي على الرغم من انتكاسات في مساعي إعادة فتح الاقتصادات في بعض الولايات التي اغلقت لاحتواء فيروس كورونا، وذلك بحسب رويترز.

وأبلغ لاري كودلو مدير المجلس الاقتصادي القومي قناة سي إن بي سي التلفزيونية "في الوقت الحالي الأمر يبدو جيدا جدا. نحن نتجه صوب تعاف قوي."

"هل هذا ربما يتغير؟ نعم ربما ونحن ننظر لهذا بعناية شديدة."

وأدت قفزة في حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في عدد من الولايات الأمريكية إلى تراجع عدد منها عن إجراءات لإعادة فتح اقتصاداتها.

وأثار هذا تساؤلات بشأن مدى السرعة التي قد يتعافى بها الاقتصاد الأمريكي من هبوطه العميق المرتبط بفيروس كورونا.

وقال كودلو إن الهدف الرئيسي لإدارة ترامب هو تقديم حوافز لتشجيع عودة المزيد من الأمريكيين إلى العمل.

