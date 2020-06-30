3943 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية .. و1.6 مليون فحص

استمرار تطهير وتعقيم المساجد في مختلف المناطق. "واس"

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3943 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 186436 إصابات، بينها 57719 حالة نشطة، منها 2285 حالة حرجة تتلقى العناية المركزة.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي حالات التعافي ارتفع بشفاء 2363 حالة جديدة، ليصل مجموع حالات الشفاء إلى 127118 حالة، وشكل المتعافون نحو 68.2 في المائة من إجمالي المصابين منذ بداية اكتشاف الحالات.

ووفقا لموقع إحصائيات فيروس كورونا، تم تسجيل 48 وفاة جديدة أمس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1599 وفاة، كان بعضهم يعاني أمراضا مزمنة، فيما بلغ عدد الفحوص الجديدة 45104 فحوص، ليصل إجمالي الفحوص المخبرية في المملكة إلى 1591141 فحصا.

وذكر تقرير الوزارة قصة موظفة تعرضت للإصابة بفيروس كورونا‬، وحافظت على سلامة والديها وأفراد عائلتها ولم تنقل لهم العدوى، بسبب تقيدها الدائم بالإجراءات الوقائية من لبس الكمامة إلى ترك مسافة آمنة.

وتوزعت الحالات الجديدة في عدد من المدن والمحافظات في المملكة، حيث تصدرت الهفوف قائمة أعلى المدن في عدد الإصابات بفيروس كورونا بتسجيلها 433 إصابة جديدة، تلتها الرياض 363، والدمام 357، ومكة المكرمة 363، والقطيف 219.

وسجلت جدة 212 إصابة، والطائف 208، والمبرز 196.

وأكدت وزارة الصحة دعوتها إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون، فهو أهم وسيلة للوقاية من الجائحة، مشيرة إلى أنه يجب على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة، سواء طبية أو قماشية، أو وضع غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

إلى ذلك، قدمت وزارة الصحة عددا من النصائح للسياح والمسافرين للوقاية من فيروس كورونا المستجد، تضمنت نصائح عند السفر، وداخل السكن، والأماكن الترفيهية المفتوحة مثل الشواطئ والحدائق، والأماكن الترفيهية المغلقة، وعند التسوق، وفي المطاعم، والسينما، ونصائح تتعلق بالتعامل عند خروج الأطفال .