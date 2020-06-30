اليوم .. موعد أمرابط ومختار

أبلغت إدارة نادي النصر، اللاعبين المغربي نور الدين أمرابط، ومختار علي "مواليد"، والمدلك الروماني بودجان، بالموعد الجديد لرحلتهم من باريس إلى الرياض، بعد أن أعيد جدولتها من أمس إلى اليوم.

وكان الثلاثي أمرابط، علي، وبودجان قد أجروا فحوصا طبية عن فيروس كورونا المستجد في الأيام الماضية، ضمن الشروط الاحترازية قبل الصعود إلى الطائرة، وينتظر أن تجرى لهم فحوص أخرى فور وصولهم الرياض، على أن يتم عزلهم إلى حين ظهور نتائجهم.

من جانب آخر، أودعت إدارة النصر أمس راتبي آذار (مارس)، ونيسان (أبريل)، في حسابات اللاعبين، بعد أن أودعت الأسبوع الماضي راتبي كانون الثاني (يناير)، وشباط (فبراير) الماضيين.

وأجرى النصر أمس تدريبين على فترتين، حيث خضع اللاعبون صباحا إلى تمارين تقوية العضلات في الصالة، فيما تم التركيز على تطبيقات تكتيكية بالكرة في الفترة المسائية، ومن ثم اختتمت بمناورة من وسط الملعب صحح من خلالها الأخطاء.