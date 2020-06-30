طائرة تنقل ماتياس

تبحث إدارة نادي الفتح عن حل لعودة اللاعب الأورجوياني ماتياس أجوريجاري، الذي لم يستطع مغادرة بلاده، ولم يستطع الذهاب إلى البرازيل كي يعود مع اللاعبين البرازيليين، لصعوبة توافر رحلات مباشرة بين البلدين.

وأوضحت المصادر أن إدارة الفتح، تبحث حاليا عن إمكانية استئجار طائرة خاصة لإحضار اللاعب نهاية الأسبوع حتى يلحق بالتدريبات الجماعية، التي انطلقت تأهبا لاستئناف دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وينتظر أن يصل الثنائي النرويجي جوستاف ويخايم، والدنماركي باشكيم كادري، خلال اليومين المقبلين إلى الرياض.

وواصل الفتح أمس تدريباته لليوم الثاني على ملعبه الرئيس، حيث بدأت بمران الإحماء تحت إشراف المدرب البلجيكي يانييك فيريرا، الذي ركز على زيادة المعدل اللياقي، وتقوية الجوانب البدنية، قبل أن يستكملها بتناقل الكرات القصيرة بين اللاعبين والمرور بين الحواجز والأقماع، لتختتم بتمارين الإطالة.