الروضان: ليس لنا خطة بديلة

أكد زهير الروضان مدير فريق الحزم لكرة القدم، أن ناديه ينتظر وصول الجهاز الفني واللاعبين الأجانب الخمسة الموجودين في بلادهم، مشددا على أن التدريبات الاستعدادية لدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين انطلقت الجمعة الماضية، ولن يصاحب البرنامج أي تغيير لأي ظرف.

وقال لـ "الاقتصادية" الروضان، "ننتظر وصول الجهاز الفني بقيادة البرازيلي أندري لويز، ومواطنيه الثلاثة جوناثان كافو، لويز فليبي، وفاجنر أليماو، الفرنسي الفرنسي كريم يودا، والسويدي كارلوس ستراندبيرج، ليكتمل الفريق، وليس للبدء ببرنامج الإعداد، أما الثنائي الحارس الجزائري مليك عسله، والمغربي إدريس فتوحي، فلم يغادرا الرس". وكشف الروضان أن ناديه لم يضع خطة بديلة لو تأخر المدرب والأجانب الخمسة، ولا سيما أن البرنامج من إعداد لويز، وقال "العمل قائم حسب البرنامج. استئنافنا التدريبات ونحن على تواصل معه، والبرنامج يطبق بعد التنسيق مع المدرب وتنفيذ تعليماته".

يشار إلى أن معسكر الحزم سيكون في الرس، حيث سيسعى النادي إلى تأمين مباريات ودية.