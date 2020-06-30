متابعة الفيحاء بالتقارير

أوضح البرتغالي خورخي سيماو مدرب فريق الفيحاء لكرة القدم، أن على الأجهزة العاملة في فريقه تقديم تقرير مع نهاية كل أسبوع لمعرفة ما وصلت إليه الاستعدادات قبل استئناف مباريات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال لـ "الاقتصادية" المدرب البرتغالي، "نعمل حاليا على تحضير الفيحاء لعودة الدوري من خلال التمارين المكثفة، وكذلك المباريات الودية، وسيتم إعلان المستجدات المتعلقة ببرنامج الفريق دوريا في الاجتماع الأسبوعي مع الطاقم الفني والإداري للفريق".

وأضاف، "يجب علينا الآن مضاعفة الجهد من خلال التدريبات اليومية التي لم تنقطع خلال الأيام الماضية، وكان هناك برنامج معد من قبل الجهاز الفني وتدريبات منزلية بمتابعة يومية كانت مميزة من الجميع"، مشددا على أهمية المرحلة المقبلة، ليكون كامل الفريق في جهازيته قبل آب (أغسطس) المقبل".

وأكد، "سعيد بعودة الحياة الرياضية، والجميل فيها الإجراءات المتخذة لتعود آمنة. أشكر اللاعبين على التزامهم خلال فترة التوقف، ونعمل الآن من أجل تحقيق النتائج الإيجابية وحصد النقاط، وأرجو أن يكون الحظ حليفنا في المرحلة المقبلة وتتوج جهودنا بالنتائج الجيدة".

وتطرق المدرب البرتغالي إلى موضوع عقده، الذي تم تجديده الشهر الماضي، وقال "سعيد بذلك، وأشعر بالراحة هنا وخلال عملي. أقدم الشكر لجميع منسوبي النادي على الثقة الكبيرة، فالتجديد وقع بناء على رغبة مشتركة بين الطرفين، وذلك بعد العمل الكبير والنتائج التي تحققت، وأيضا هناك أهداف وتطلعات سنسعي إلى تحقيقها والعمل عليها خلال منافسات الدوري في الموسم المقبل".