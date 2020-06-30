الاتفاق يستأجر صالة للحديد

استأجرت إدارة نادي الاتفاق صالة رياضية متكاملة تحتوي على المعدات والأجهزة اللياقية وكمال الأجسام، يؤدي فيها اللاعبون تدريبات صباحية على فترتين يومين في الأسبوع "الإثنين، والخميس" بواقع ساعة لكل فترة، لضمان التباعد الجسدي احترازا من فيروس كورونا المستجد.

وتكلف الصالة في اليوم الواحد ما بين ألفين إلى 2500 ريال بواقع 50 ريالا للشخص الواحد، حيث اتفق على أن يكون العدد أكثر من 40 شخصا.

وخصص جميع مرافق الصالة الرياضية للاعبي الاتفاق دون غيرهم أثناء فترة تدريباتهم الصباحية، وسيستمر ذلك حتى الانتهاء من أعمال الصيانة الجارية في توسعة صالة كمال الأجسام في النادي.

وقسم المدرب خالد العطوي اللاعبين في التدريبات الصباحية إلى مجموعتين، لضمان التباعد الجسدي، حيث تبدأ المجموعة الأولى تدريباتها عند العاشرة وتنتهي عند الـ11 صباحا، وبعدها مباشرة تبدأ تدخل المجموعة الثانية بعد عملية التعقيم الشامل وتستمر لمدة ساعة أيضا.

على صعيد آخر، وفرت إدارة النادي مباراتين وديتين أمام القادسية والنهضة ضمن البرنامج التحضيري الذي وضعه العطوي، تأهبا لاستئناف دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان العطوي قد طالب بضرورة خوض الفريق أربع مباريات ودية خلال الفترة الحالية، حتى يقف على جاهزية اللاعبين من ناحية اللياقة البدنية وتصحيح الأخطاء بعد فترة توقف طويلة.

وابتدأ التدريب المسائي على ملعب عبدالله الدبل بعمليات الإحماء المعتادة، تحول بعدها الفريق للتدريبات التكتيكية، حيث قسم العطوي اللاعبين إلى مجموعتين لتطبيق تدريب التمرير من لمسة واحدة والتحرك دون كرة، واختتم المران بمناورة جادة على منتصف الملعب.