كريم .. العقل مفتوح على الكل

كريم الاحمدي خلال التمرين الصباحي أمس لفريق الاتحاد.

أجل المغربي كريم الأحمدي لاعب فريق الاتحاد لكرة القدم التوقيع لنادي تفينتي الهولندي لتمثيله الموسم المقبل في رغبة منه في العودة لتمثيل الاتحاد من جديد.

ومدد الأحمدي عقده حتى نهاية الموسم بمزايا عقده السابق نفسها، ورد على اتصالات مسؤولي النادي الهولندي بالتريث حتى نهاية الموسم لتحديد مصيره، وألمح مصدر مقرب منه بأن عقله مفتوح لكل الخيارات وأن كل الاحتمالات واردة سواء بالاستمرار مع ناديه الحالي أو الانتقال إلى غيره.

وسيتأخر وصول الحارس البرازيلي مارسيلو جروهي المصاب بفيروس كورونا في بلاده حتى التأكد من شفائه، فيما سيصل التونسي أنيس البدري فجر اليوم، على أن يصل الأرجنتيني ليوناردو جيل الأرجنتيني إلى جدة الأربعاء المقبل.

من جهة أخرى، تنطلق المرحلة الثانية من استعدادات الفريق الإعدادية لدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين الأحد المقبل في أبها، حيث أنهت إدارة النادي الترتيبات كافة لسفر الفريق وإقامة المعسكر لمدة ثلاثة أسابيع يتضمنه مباريات ودية ستعلن لاحقا.

وأخضع المدرب البرازيلي فابيو كاريلي اللاعبين لتدريبات صباحية في الصالة الرياضية المغلقة، ومسائية على ملعب النادي الرئيسي، تركزت على رفع المعدل اللياقي بناء على نتائج اختبارات اللياقة التي أجريت سابقا للاعبي الفريق.

من جانبه، واصل المدافع زياد المولد تدريباته الانفرادية داخل صالة الحديد وفق الخطة اللياقية المعدة له مسبقا من قبل الجهاز الطبي، حيث سيخضع لبرنامج لياقي مكثف بعد انقطاعه فترة طويلة بداعي الإصابة.