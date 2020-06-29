تراجع الفائض التجاري للسويد خلال الشهر الماضي

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء السويدي الصادرة اليوم الاثنين تراجع الفائض التجاري للسويد خلال مايو الماضي مع تراجع الصادرات والواردات.

وذكر مكتب الإحصاء أن الفائض التجاري بلغ خلال الشهر الماضي 2.4 مليار كورون سويدي مقابل 6.1 مليار كورون خلال الشهر نفسه من العام الماضي. وكان الفائض التجاري في أبريل الماضي بلغ 5.4 مليار كورون.

وتراجعت الصادرات السويدية خلال الشهر الماضي بنسبة 26 في المئة سنويا في حين تراجعت الواردات بنسبة 24 في المئة سنويا بحسب ما نشرت وكالات الانباء الالمانية"د ب أ".

وبلغ الفائض التجاري للسويد مع الدول خارج الاتحاد الأوروبي 16.7 مليار كورون خلال الشهر الماضي، في حين سجلت السويد عجزا تجاريا مع دول الاتحاد الأوروبي قدره 14.3 مليار كورون.

وتراجع الفائض التجاري للسويد خلال الشهر الماضي بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب إلى 4.4 مليار كورون مقابل 4.7 مليار كورون خلال الشهر السابق. وكان الفائض التجاري خلال مارس الماضي 5.4 مليار كورون.