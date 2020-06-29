محكمة ألمانية تضع شركة وايركارد الألمانية تحت إشراف مدير تفليسة

قضت المحكمة الابتدائية في مدينة ميونخ جنوبي ألمانيا اليوم رسميا بوضع شركة وايركارد الألمانية لخدمات الدفع تحت إشراف مدير تفليسة مؤقت.

وجاء حكم المحكمة بتولي المحامي ميشائيل يافه إدارة الشركة بعد تقديم وايركارد طلبا يوم الخميس الماضي لإشهار إفلاسها.

ويعد يافه واحدا من أشهر مديري التفليسة في ألمانيا بحسب الألمانية.

وبموجب حكم المحكمة، أصبح يافه هو صاحب سلطة اتخاذ القرار فيما يتعلق بماليات الشركة.

وكانت وايركارد قد اعترفت يوم الخميس قبل الماضي بوجود ودائع بقيمة 1.9 مليار يورو (2.1 مليار دولار) في حساباتها لا يمكن توثيقها وهو ما اضطرها إلى تأجيل إعلان نتائجها المالية للعام الماضي.

وفي تطور لاحق، اعترفت الشركة في ساعة مبكرة من صباح يوم الاثنين الماضي بأنه من المرجح للغاية أن تكون الـ9ر1 مليار يورو التي قيدتها في حسابات الضمان، لا وجود لها، ولهذا فإن الشركة تقوم بمراجعة التصحيح اللاحق لميزانيات الأعوام السابقة، وقالت :" لا يمكن استبعاد حدوث تأثيرات محتملة على الحسابات الختامية للسنوات المالية السابقة".