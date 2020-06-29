الاتحاد الأوروبي يبقي على قيود السفر للقادمين من أمريكا ودول أخرى

قالت وكالة الأنباء الألمانية انها علمت من مصادر دبلوماسية في الاتحاد الأوروبي أن التكتل يعتزم الإبقاء على قيود السفر المرتبطة بجائحة كورونا بالنسبة للقادمين من الولايات المتحدة وغالبية الدول الأخرى، فيما سيسمح التكتل برفع هذه القيود فقط بالنسبة لـ14 دولة اعتبارا من مطلع تموز/يوليو المقبل.