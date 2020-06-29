الأسهم الآسيوية تنخفض في ظل مخاوف من موجة ثانية لكورونا

تراجعت أسهم بورصات منطقة آسيا-المحيط الهادي بصورة كبيرة اليوم الاثنين، في ظل مخاوف من اندلاع موجة ثانية لفيروس كورونا.

وبحسب "الألمانية" قد خسر مؤشر نيكي المؤلف من 225 سهما 04ر517 نقطة، أو ما يعادل 3ر2% ليغلق عند 04ر21995 نقطة.

وتراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا بواقع 15ر28 نقطة أو ما يعادل 78ر1%، ليغلق عند 22ر1549 نقطة.

وكانت اليابان قد سجلت 113 حالة إصابة بفيروس كورونا أمس الأحد، فيما تعد أعلى حصيلة إصابات يومية يتم تسجيلها منذ انتهاء حالة الطوارئ في طوكيو وأربع مقاطعات في أواخر شهر مايو الماضي.

وانخفض مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بواقع 17ر41 نقطة أو ما يعادل 93ر1 % ليغلق عند 48ر2093 نقطة.

وفقد مؤشر اس اند بي/ ايه اس اكس 200 51ر1 % اليوم، كما أغلق مؤشر اول اوردينارز منخفضا بنسبة 6ر1%.

وتراجع مؤشر هانج سينج في هونج كونج بنسبة 38ر1%، كما تراجع مؤشر شنغهاي المجمع بنسبة 83ر0%.

وقد ارتفع عدد حالات الاصابة بفيروس كورونا في أنحاء العالم لتتجاوز 10 مليون حالة ، كما تجاوزت حالات الوفاة بالفيروس نصف مليون حالة أمس الأحد.