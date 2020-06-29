"أدنوك" تنوي إغلاق حقل باب النفطي لإجراء صيانة نهاية يونيو

قال متحدث باسم شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) اليوم إن الشركة تعتزم إغلاق حقلها البري النفطي باب لإجراء أعمال صيانة مقررة سلفا في نهاية يونيو.

وبحسب (رويترز) أوضح المتحدث أن صيانة الحقل، الذي ينتج أكثر من 370 ألف برميل من خام مربان يوميا، من المتوقع أن تستغرق نحو أربعة أسابيع.

وقال إن الحقل سيظل متوقفا على مدار فترة أعمال الصيانة.